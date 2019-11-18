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80 yaşında maratondan maratona koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Makbule Kababıyık (80), ilerleyen yaşına rağmen maratonlarda koşuyor.

Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Makbule Kababıyık (80), ilerleyen yaşına rağmen maratonlarda koşuyor. Kababıyık, 4 yılda katıldığı 6 organizasyonda 3 kupa, 6 madalya aldı.
Gelibolu'ya bağlı Güneyli köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizm sporunu 4 yıldır büyük bir istekle sürdürüyor. Kababıyık, 80 yaşında olmasına rağmen genç atletlere adeta taş çıkartarak, maratonlarda koşuyor. 23 yıl boyunca iplik ve plastik kap fabrikalarında çalışan Kababıyık, 4 yılda 6 organizasyona katıldı. Kababıyık'ın ilk maraton macerası 2015'te başladı. Kababıyık, 15 kilometrelik Vodafone İstanbul Maratonu'nu 2 saat 1 dakika 34 saniyede tamamlayarak, 'kıtalararası maratoncu' sertifikası aldı. Maraton koşmanın tadını alan Kababıyık sırasıyla 2016'da Turkcell Gelibolu Maratonu'nu 60 yaş üzeri üçüncü, 2017'de ise, 70 yaş ve üzerinde birinci oldu. 2018'de Adidas Bozcaada Maratonu'nu koştu, 65 yaş üzerinde birinci oldu. Bu yıl 6 Ekim'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu'nu ise 75 yaş üzerinde birinci tamamladı. Kababıyık 4 yılda katıldığı 6 organizasyonda 3 kupa, 6 madalya aldı.
'İÇİMDE KALMIŞ'
Bu spor aşkının çocukluk yıllarında başladığını belirten Makbule Kababıyık, "Ben 11 yaşındayken bir köye öğretmenlerim koşu yarışmasına götürdü. Ben o koşuda birinci oldum. Ben o koşuda öyle bir koşmuşum ki içimde kalmış, üzerinden 65 yıl geçti. 76 yaşında İstanbul'da 15 kilometreyle yeniden koşuya başladım. 4 yıldır koşuya devam ediyorum. Bu yıl içinde 2 defa koştum. Bu koşu merakı benim içimde kalmış. Demek ki insanın içinde varsa bir şeyi yapmak kaç yıl geçerse geçsin, isterse yapabiliyor, başarabiliyor. Koşmayı seviyorum. İstanbul'da bu yıl 15 kilometrede oğlum ve torunumla koştum. Çok mutlu oldum" dedi.
'ÇALIŞMAYI BIRAKMIYORUM'
Enerjisinin sırrını da açıklayan Kababıyık, "80 yaşında benim koştuğumu görenler buna inanamıyor. Sporu hiç bırakmasınlar, keşke benim gençliğim de böyle olsaydı, sporu hiç bırakmazdım. Şimdi bile bırakmayacağım. Belki de ölene kadar bırakmayacağım. Yaşıtlarıma tavsiyem belki benim gibi koşamazlar ama yürüsünler. Ev yemekleri yerim. Meyvelerin hepsini tüketirim. Eti az yerim. yemek yedikten sonra yatmıyorum. Yedikten sonra çalışıyorum. Enerjim oradan geliyor. Çalışmayı bırakmıyorum" diye konuştu.
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