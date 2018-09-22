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80 yaşında, sevdiklerine hediyelik dokuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 6 çocuk annesi Zennure Aydın (80), yok olmaya yüz tutan yöresel el sanatlarından biri olan cecimi (ince kilim), evindeki tezgâhta dokuyarak, sevdiklerine hediye ediyor.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde 6 çocuk annesi Zennure Aydın (80), yok olmaya yüz tutan yöresel el sanatlarından biri olan cecimi (ince kilim), evindeki tezgâhta dokuyarak, sevdiklerine hediye ediyor. Oltu'da Zennure Aydın, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarından olan cecimi evinin balkonuna koyduğu el dokuma tezgâhında yaşatmaya çalışıyor. Büyük bir keyifle dokuduğu birbirinden güzel, rengârenk cecimleri sevdiklerine hediye ettiğini belirten Zennure Aydın, "15 yaşından beri bu el sanatını severek yapıyorum. Bir dönem evlerde yatak ve masa örtüsü, başörtüsü, hatta yer örtüsü gibi farklı birçok yerde kullanılabilen cecimler, şimdilerde hediyelik eşya olarak değerlendiriliyor. Yörede özellikle kadınların en önemli uğraşlarından biri olan cecim, şimdi neredeyse bitme noktasına geldi. Şimdiki gençler bizler gibi hevesli değil. Her şeyi hazır almak istiyorlar. Bir zamanlar bu cecimler evleri süslerdi. Şimdilerde sadece bu sanatın değerini bilenler ancak evlerinde bu cecimleri bulunduruyorlar. Ben de sevdiklerime hatıra olsun diye dokuyorum. Böylece hem mutlu oluyorum, hem de zamanımı değerlendiriyorum. Şimdiki gençler televizyon başında, internette vaktini öldürüyor" diye konuştu.

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