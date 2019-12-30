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  4. 80 yaşında sürücü kaza yaparsa

80 yaşında sürücü kaza yaparsa

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 80 yaşındaki Mustafa Kıymet, yolda fark etmediği otomobile çarptı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 80 yaşındaki Mustafa Kıymet, yolda fark etmediği otomobile çarptı. Emniyet kemeri sayesinde yaralanan olmazken, sürücünün uzlaşma çabası da bahanesi de "kabahatinden beter" yorumuna neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye Kozdere Mahallesi’nde seyir halinde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Kıymet idaresindeki 63 M 3002 plakalı otomobil, kavşakta Nurdağı istikametine giden A.G. yönetimindeki 80 EF 441 plakalı otomobile çarptı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kontrolden çıkarak refüjde durabildi. Lastikleri parçalanan otomobilin ön kapısında ve kaputunda maddi hasar meydana geldi.

Emniyet kemeri kurtardı
Refüje çıkan otomobilin sürücüsü A.G. ve aynı araçta bulunan kardeşi H.G., emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. İslahiye ilçesine yeni bir otomobil almaya giden A.G. ile H.G., "İslahiye ilçesine yeni bir otomobil almaya gidiyorduk. Bir anda amcanın kullandığı otomobil çıktı, bizim araca çarptı. Emniyet kemerimiz takılıydı, hayatımızı kurtardı. Kaza esnasında yola fırlayabilirdik ya da çarpışma esnasında aracın torpido ya da direksiyonuna çarparak yaralanabilirdik" diye konuştu.

"Çabası da bahanesi de kabahatinden beter"
Kazada yaralanan olmaması üzerine diğer araçlardaki sürücü ve yolcular araya girerek, iki sürücünün anlaşması için çabaladı. Uzlaşmanın bir an önce sağlanmasını ve evine gitmeyi isteyen Mustafa Kıymet, çarptığı aracın sürücüsünü "Zaten stepneniz varmış. Patlayan lastikleri sökün. Stepneyi takın. Ben de kapı masrafınız neyse vereyim. Siz de ben de yoluma gideyim. Adam ölmemiş ki, kıyamet de kopmamış" diyerek ikna etmeye çalıştı. Kıymet, bir gazetecinin "80 yaşında direksiyon başına geçmeniz uygun mu" sorusuna ise "Yaşım 80. Binmiyorum zaten, bu arabayı çocuk götürdü, gittim onu aldım geldim. Ehliyetim de var. 40 yıllık ehliyet var" cevabını verdi.
Kazanın ardından çağrılan jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yolda güvenlik tedbirleri de alan jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından refüjdeki otomobil çekici yardımıyla refüjden alındı.

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