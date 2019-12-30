80 yaşında sürücü kaza yaparsa

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 80 yaşındaki Mustafa Kıymet, yolda fark etmediği otomobile çarptı. Emniyet kemeri sayesinde yaralanan olmazken, sürücünün uzlaşma çabası da bahanesi de "kabahatinden beter" yorumuna neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye Kozdere Mahallesi’nde seyir halinde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Kıymet idaresindeki 63 M 3002 plakalı otomobil, kavşakta Nurdağı istikametine giden A.G. yönetimindeki 80 EF 441 plakalı otomobile çarptı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kontrolden çıkarak refüjde durabildi. Lastikleri parçalanan otomobilin ön kapısında ve kaputunda maddi hasar meydana geldi.

Emniyet kemeri kurtardı

Refüje çıkan otomobilin sürücüsü A.G. ve aynı araçta bulunan kardeşi H.G., emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. İslahiye ilçesine yeni bir otomobil almaya giden A.G. ile H.G., "İslahiye ilçesine yeni bir otomobil almaya gidiyorduk. Bir anda amcanın kullandığı otomobil çıktı, bizim araca çarptı. Emniyet kemerimiz takılıydı, hayatımızı kurtardı. Kaza esnasında yola fırlayabilirdik ya da çarpışma esnasında aracın torpido ya da direksiyonuna çarparak yaralanabilirdik" diye konuştu.