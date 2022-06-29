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  4. 80 yaşındaki adam camdan atlamak istedi cevabı şaşırttı: Öyle icap etti

80 yaşındaki adam camdan atlamak istedi cevabı şaşırttı: Öyle icap etti

29.06.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 80 yaşındaki Recep G., 5. kattaki evinin penceresinden atlamak üzereyken polis tarafından kurtarıldı. Yaşlı adam, ambulansa götürüldüğü sırada, “Neden öyle bir şey yaptın” diyen gazeteciye, “Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha” diye konuştu. Cama çıktığına da pişman olduğunu ifade eden Recep G., “O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm” dedi.

80 yaşındaki adam camdan atlamak istedi cevabı şaşırttı: Öyle icap etti

Havuzlar Mahallesi Anneler Caddesi üzerinde tek başına yaşadığı 5. kattaki evinin camına çıkan Recep G., metrelerce yüksekten aşağı atlamak istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamın evine girdi. Camdan sarkmak isteyen Recep G.'nin, “Kimse yaklaşmasın, atarım kendimi” demesi üzerine itfaiye ekipleri branda gerdi. Eve girmeyi başaran polis ekipleri, yaşlı adamın yanına yaklaşıp, elinden tutarak 5. kattan aşağı atlamasını engelledi.

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Yaşlı adam, ambulansa götürüldüğü sırada, “Neden öyle bir şey yaptın” diyen gazeteciye, “Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha” diye konuştu. Cama çıktığına da pişman olduğunu ifade eden Recep G., “O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm” dedi.

DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Recep G. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Tekirdağ
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