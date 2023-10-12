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  4. 80 yaşındaki adam gecekondusunu yıkan operatörü pompalı tüfekle vurdu

80 yaşındaki adam gecekondusunu yıkan operatörü pompalı tüfekle vurdu

12.10.2023 17:57 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Mamak ilçesinde müteahhidin satın aldığı arsadaki gecekondudan çıkmak istemeyen M.E. (80), yıkım için gelen iş makinesi operatörü T.A.'yı pompalı tüfekle yaraladı.

80 yaşındaki adam gecekondusunu yıkan operatörü pompalı tüfekle vurdu

M.E., müteahhit tarafından satın alınan Şahap Gürler Mahallesi Serdar Öztürk Caddesi'ndeki arsadaki gecekondudan çıkmadı. Müteahhit ile mahkemelik olan M.E., saat 14.00 sıralarında evi yıkmak için gelen ekiplere de direndi.

GECEKONDUDAN POMPALI TÜFEKLE EKİPLERE ATEŞ ETTİ

M.E., gecekondudan aldığı pompalı tüfekle ekiplere ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, gecekonduyu yıkan iş makinesinin operatörü T.A.'ya isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan operatörün durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara gecekondu

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