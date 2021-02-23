HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 80 yaşındaki Adem Amca duygulandırdı: Arabanız kirlenmesin yavrum

80 yaşındaki Adem Amca duygulandırdı: Arabanız kirlenmesin yavrum

23.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde emekli maaşını almak için belediye ekiplerinden yardım alan 80 yaşındaki Adem Topçu'nun arabaya binerken söylediği cümle duygulandırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda araca binen Topçu'nun 'Arabanız pislenmesin yavrum' diyerek ayakkabılarını temizlediği görüldü.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Adem Topçu, emekli maaşını çekip faturalarını ödemek için, Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen talep üzerine belediye ekipleri araçla 80 yaşındaki Topçu’nun evine gitti. Ekipler, Topçu’yu PTT şubesine götürmek için evinden aldı. Topçu belediye ekiplerinin aracına binerken, “Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleye çalıştı.

Topçu’nun o anda kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı görüntüleri gördüğünde duygulandıklarını belirtti.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
İzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurduİzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Mardin'deki 'İp Bina'yı gören bir kez daha bakıyor!

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Çanakkale Boğazı'nda yunus şov!

Sahile inenler mest oldu! Boğazda yunus şov

İzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu

İzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu

Siirt'te yılan endişesi! O köyü istila ettiler

Endişelendiren manzara! Bir köyü istila ettiler

İşe gitmek için evinden çıktı, silahlı saldırıya uğradı!

Evinin önünde saldırdılar! Dehşetin böylesi

Sopalar silaha dönüştü! Esenyurt'ta meydan kavgası

Esenyurt'ta meydan kavgası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.