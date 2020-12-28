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  4. 80 yaşındaki çifti ölüm bile ayıramadı

80 yaşındaki çifti ölüm bile ayıramadı

28.12.2020 22:53 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evin ikinci katında çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu.Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Eşme Mahallesi’nde iki katlı ahşap evin ikinci katında yangın çıktı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evin ikinci katında çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu.
Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Eşme Mahallesi’nde iki katlı ahşap evin ikinci katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri içeride mahsur kalan 81 yaşındaki Mehmey Şervan ve 80 yaşındaki Havva Şervan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve İtfaiye Daire Başkanı da olay yerine gelerek inceleme yaparken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yanan evde incelemelerde bulunan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "İki katlı ahşap bir ev. İtfaiye ekipleri müdahalelerini yaptılar ancak iki yaşlı çiftimiz var, biri 1939, diğeri 1940 doğumlu. Yaşlı oldukları için kendilerini dışarı atamamışlar, bu sebepten dolayı hayatlarını kaybettiler. Şu anda savcı ve diğer kolluk kuvvetleri yangının nereden ve neden çıktığını araştırıyorlar" dedi.

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