HABER

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:45 | Son Güncelleme

Adana’da 80 yaşındaki kadın, şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kendisinden 17 yaş küçük dini nikahlı kocasını odunla dövüp bıçakla yaraladı.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde 16 Kasım Cumartesi akşamı meydana geldi.

Adana’da 80 yaşındaki kadın, şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kendisinden 17 yaş küçük dini nikahlı kocasını odunla dövüp bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde 16 Kasım Cumartesi akşamı meydana geldi. İddiaya göre, Rahime B. (80) dini nikahla evlendiği kendisinden 17 yaş küçük Celal S. (63) ile kendisine kötü davrandığı için tartışmaya başladı. Rahime B. tartışma alevlenince kapıyı hızla çarparak dışarı çıktı. Bunun üzerine Celal S. oturduğu yerden kalkıp eşinin üzerine yürüyerek "Kapıyı neden çarpıyorsun" diye bağırdı. Rahime B. ise eline aldığı odun ile eşine vurmaya başladı. Sinir krizi geçiren yaşlı kadın, kocası yere düşünce vurmaya devam etti. Daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla eşini kollarından yaraladı. Sesler üzerine eve gelen komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan adamı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadını ise polis gözaltına alıp Denizli Polis Merkezine götürdü. Yaşlı kadın geceyi polis merkezi nezarethanesinde geçirdi. 17 Kasım günü tedavi olan ve hayati tehlikesi bulunmayan Celal S. hastaneden çıkar çıkmaz eşinin bulunduğu polis merkezine giderek şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Rahime B. savcılığın kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra karı koca akşam dehşeti yaşadıkları eve geldi.

"Beni sürekli dövüyor"
Rahime B., eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Akşam da yine önceki yıllarda uyguladığı şiddet yüzünden tartışma çıktı. Yine bana şiddet uygulayacaktı. Ben de kapıyı çarpıp dışarı çıktım. Yanıma gelip kapıyı hızlı çarptığım için benimle tartışmaya devam etti. Ben de yine beni dövecek diye korktum. Her zaman ben mi dayak yiyeceğim diye elime sopa alıp ona bir süre vurdum. Ben bu adam yüzünden kanser oldum. Kafamda hala onun darp izleri var" dedi.

"Artık dövmüyorum"
Celal S. ise "Akşam kapıyı çarptığı için tartıştık bunun üzerine beni önce odunla dövüp sonra da bıçakladı. Ben önce şiddet uyguluyordum ama şimdi şiddet uygulamıyorum. Hep erkekler kadınları bıçaklardı ama bizim kavgada tam tersi oldu. Ben hastaneden çıkar çıkmaz polis merkezine gittim. Baktım orada duruyor şikayetimden vazgeçtim. Bu nedenle onu bıraktılar. Bir daha böyle şeyler olmasın" diye konuştu.
Celal S. yaşanan olaylar nedeniyle eşinden özür dileyerek barışmak istedi. Rahime B., önce biraz buna karşılık vermese de kendisi de eşini dövüp bıçakladığı için özür dileyerek barıştı.

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
Keman alamayınca müzik aletini tenekeden yaptı, düğünlere çağrılıyorKeman alamayınca müzik aletini tenekeden yaptı, düğünlere çağrılıyor
Burnunda 6 yıl dişiyle yaşamışBurnunda 6 yıl dişiyle yaşamış
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Eski sevgili dehşeti! Üniversite öğrencisi Güleda öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Şırnak'ta teröre ağır darbe

Bakanlık duyurdu! Şırnak'ta teröre ağır darbe

Avcılar’da kimyasal koku alarmı

İstanbul'da 'koku' alarmı

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü

İstanbul'da yangın faciası: 2 ölü

Metrelerce yükseklikte evlendiler!

Metrelerce yükseklikte nikah!

Son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.