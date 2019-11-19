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80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

ADANA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahime B.

80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahime B. (80), tartıştığı dini nikahlı eşi Celal S.'yi (63) başından ve kollarından bıçakladı. Tedavisi yapılan Celal S., "Hep kadınlar şiddete uğruyordu. Şimdi ben şiddete uğradım" dedi.
Seyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre, Rahime B., eşi vefat edince Celal S. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Aradan geçen süre içinde Rahime B., ilk eşinden olan çocuklarından birinin izini kaybetti. Bunun üzerine yaşlı kadın, sürekli alkol almaya başladı. Giderek psikolojik sorunlar yaşayan Rahime B. olay günü Celal S. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine kadın, mutfaktan aldığı bıçakla Celal S.'yi başından ve kollarından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Celal S., ambulansla hastaneyle kaldırıldı. Polis Rahime B.'yi gözaltına alındı. Kadın sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
'ŞİMDİ ERKEK ŞİDDETE UĞRADI'
Olayın ardından Rahime B., ilk eşinden olan çocuklarının evine gitti. Yaralı Celal S. ise tedavisinin ardından evine döndü. Sürekli kadınların şiddet görürken, aynı olayın kendisinin başına geldiğini anlatan Celal S., "Çocuğunu bulamayınca psikolojisi bozuldu. Sürekli içki içmeye başladı. Kendisine bırakmasını söyledim ama beni dinlemedi. Beni önce odunla dövüp sonra bıçakladı. İstesem ben de onu döverdim ama yapmadım. Hep kadınlar şiddet görüyor diyorlar. Şimdi ben de bu şiddete maruz kaldım" dedi.

FOTOĞRAF

80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı

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