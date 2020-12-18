HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi

80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi

18.12.2020 17:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 80 yaşındaki Şerife V., bindiği halk otobüsünden bekçi ve zabıta ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan Şerife V., oturduğu mahalleden ilçe merkezine gitmek için halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Kemal Durmuş, kadına yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtlama saatinin geldiğini söyleyip, otobüsten inerek evine dönmesini istedi. Yaşlı kadın, sürücünün ısrarına rağmen otobüsten inmedi. Şoförün haber vermesi üzerine olay yerine gelen bekçi ve zabıta ekipleri, yaşlı kadını ikna etmek için bir süre konuştu. Şerife V.'ye inmediği takdirde 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceği ifade edildi. Bunun üzerine direnmekten vazgeçen Şerife V., otobüsten indi. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansırken yaşlı kadın, ekipler tarafından evine bırakıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değilEşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil

Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil

Beyoğlu'nda kılıçlı gasp dehşeti! Kıskıvrak yakalandı

Dehşete düşüren olay! Kılıçla yolunu kesip gasp etti

89 yaşındaki felçli adam evinde çıkan yangında öldü

89 yaşındaki felçli adam evinde çıkan yangında öldü

Cüce palmiye nedir, faydaları neler? - Cüce palmiyenin yararları

Saç dökülmesini bile önlüyor! Öyle faydaları varmış ki...

Dede Korkut kimdir? Kısaca hayatı hakkında bilgiler

Dede Korkut kimdir? Kısaca hayatı hakkında bilgiler

Jandarma subay alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Jandarma subay alımı başvuru şartları nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.