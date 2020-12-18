80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi

Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan Şerife V., oturduğu mahalleden ilçe merkezine gitmek için halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Kemal Durmuş, kadına yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtlama saatinin geldiğini söyleyip, otobüsten inerek evine dönmesini istedi. Yaşlı kadın, sürücünün ısrarına rağmen otobüsten inmedi. Şoförün haber vermesi üzerine olay yerine gelen bekçi ve zabıta ekipleri, yaşlı kadını ikna etmek için bir süre konuştu. Şerife V.'ye inmediği takdirde 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceği ifade edildi. Bunun üzerine direnmekten vazgeçen Şerife V., otobüsten indi. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansırken yaşlı kadın, ekipler tarafından evine bırakıldı. (DHA)

