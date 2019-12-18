HABER

80 yaşındaki kadına cinsel saldırı girişimi sanığı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

ADANA’da yalnız yaşadığı evine gece yarısı girip, kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışarak darbeden İ.M.'nin (54) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan F.A.

Can ÇELİK-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da yalnız yaşadığı evine gece yarısı girip, kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışarak darbeden İ.M.'nin (54) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan F.A. (80), "Ben bu dünyaya namusumla geldim, öbür dünyaya da namusumla gideceğim" dedi.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde 9 Eylül gecesi meydana geldi. 6 çocuğu ve 25 torunu olan F.A., bir süre komşularıyla oturup, yalnız yaşadığı eve dönüp, yattı. Yaşlı kadının uyuduğu sırada içeri giren İ.M., Altunöz'e cinsel saldırıda bulunmak istedi. Uyanan yaşlı kadın direndi. İ.M., amacına ulaşamayınca F.A.'yı dövmeye başladı, kadın çığlıklar atınca da korkup, kaçtı. Olaydan kısa süre son yakalanan İ.M. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NAMUS PARAYLA SATIN ALINMAZ
Adana 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama' suçlarından hakkında dava açılan sanık İ.M.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşması öncesi adliye önünde açıklama yapan F.A., yaşamı boyunca hiçbir zaman böyle bir şiddete maruz kalmadığını söyledi. F.A., kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin, çocukları yaşında olduğunu belirterek, “Bana ağır konuşup taciz etti. Sizlerin başına gelse ne yapardınız? Tutuklansın istiyorum. Namus parayla satın alınmaz. Ben namusum için yaşadım. Namusumla ölmek istiyorum. Benim kocam bana hayatım boyunca bir tokat atmadı. Ben bu dünyaya namusumla geldim, öbür dünyaya da namusumla gideceğim. Davamdan vazgeçmem" dedi.
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Yaşlı kadının avukatı Ali Şimşek de bu tür olayların son dönemde arttığına dikkat çekerek müvekkilinin yaşlı ve bakıma muhtaç olduğunu, yaşadığı olayın kendisinde derin yaralar açtığını söyledi. Dava sonunda adaletin yerini bulacağına inandığını belirten Şimşek, tüm sürecin yakından takipçisi olacaklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Sivas'ta kar ve sis etkili olduSivas'ta kar ve sis etkili oldu
Sivas sis denizi altında kaybolduSivas sis denizi altında kayboldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon!

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik çetesine yönelik operasyon

Harekete geçildi! Tefecilik, yağma, tehdit...

Çorum'dan kahreden intihar haberleri! Kendilerini tavana astılar

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kimliği belli oldu

Son dakika: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.