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  4. 80 yaşındaki kadına İETT otobüsü çarptı! Talihsiz kadının son anlarını film izler gibi izlediler

80 yaşındaki kadına İETT otobüsü çarptı! Talihsiz kadının son anlarını film izler gibi izlediler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 14:11
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İstanbul'da acı olay! Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Sürücü ekipleri çağırdıktan sonra gözaltına alındı. Bazı vatandaşlar olayı üst geçide çıkarak izledi ve görüntü almaya çalıştı.

80 yaşındaki kadına İETT otobüsü çarptı! Talihsiz kadının son anlarını film izler gibi izlediler

Bakırköy’de yolun karşısına geçmek isteyen kadına İETT otobüsü çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, çevredekilerin üst geçitten polis ekiplerinin çalışmasını uzun süre izlemesi ve cep telefonuyla olay yerini görüntülemeye çalışması dikkat çekti.

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80 YAŞINDAKİ KADININ ACI SONU

Kaza, Çırpıcı Yanyol Caddesinde saat 11.30 sıralarında Zeytinburnu Metro İstasyonu mevkiindeki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna (80) yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs şoförü yolda yürüyen kadını fark etmedi. İETT otobüsünün çarptığı kadın aracın altında kaldı.

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CADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Otobüsü durduran şoför durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Otobüs şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, yaşlı kadının cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.

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FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Üst geçidi kullanan bazı vatandaşlar ise, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşların cep telefonuyla olay yerini görüntülemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy İETT kaza
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