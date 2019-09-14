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80 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan saldırganı içtiği sigara yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

ADANA'da, 80 yaşındaki Fatma Altunöz'e yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıya kalkışan, direnince de döven İ.M.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, 80 yaşındaki Fatma Altunöz'e yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıya kalkışan, direnince de döven İ.M. (54) evde içtiği sigara izmaritinden yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 9 Eylül gecesi Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 çocuğu ve 25 torunu olan Fatma Altunöz, bir süre komşularıyla oturup, yalnız yaşadığı eve döndü. Ardından da yattı. Yaşlı kadının uyuduğu sırada içeri giren İ.M., Altunöz'e cinsel saldırıda bulunmak istedi. Uyanan yaşlı kadın direndi. İ.M., amacına ulaşamayınca Altunöz'ü dövmeye başladı, kadın çığlıklar atınca da korkup, kaçtı.

YAKINLARI SİGARA İZMARİTİNTEN BULDU

Fatma Altunöz, ertesi gün yakınlarına yaşadıklarını anlatıp, vücudundaki morlukları gösterdi. Bunun üzerine evde araştırma yapan torun Murat Turhan, saldırganın içip, attığı sigara izmaritini buldu. Köyde aynı marka sigaradan 2 veya 3 kişinin içtiğini öğrenen Turhan, bakkala giderek, bu marka sigaraları kimlerin satın aldığını sordu. Bakkaldan, olayın olduğu saatte, söz konusu marka sigara ve alkollü içecek alan kişinin İ.M. olduğunu öğrenen Turhan, büyükannesine şüphelinin fotoğrafını gösterdi. Altunöz de kendisine saldıranın fotoğraftaki kişi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine aile, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çenesinde ve ellerinde morluk olduğunu söyleyen Fatma Altunöz, "Uyuyordum, yanıma gelip kısık sesle bir şeyler söyledi. Ben de 'bir canım var al, kurtulayım' dedim. Beni dövdü, söyleyemeceğim hareketlerde bulundu. İnsan namusu için yaşar, tutuklanmasına çok sevindim" dedi.

İ.M.'nin köydeki evinin sabah saatlerine yakıldığını öğrendiklerini belirten torun Murat Turhan da, "Büyükannem çok korktu. Şüpheli evde sigara içmiş, pahalı bir sigara olduğu için burada içen kişi sayısı az. Biz de bakkala giderek, bu marka sigarayı kimin içtiğini öğrendik. İ.M.'yi böylelikle tespit ettik" diye konuştu.

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