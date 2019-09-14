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80 yaşındaki kadını darp eden zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Adana’da 80 yaşında yalnız yaşayan kadının evine gece saatlerinde girerek cinsel istismarda bulunmaya çalışıp darp ederek kaçan zanlı tutuklandı.Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi’nde 9 Eylül gece meydana geldi.

80 yaşındaki kadını darp eden zanlı tutuklandı

Adana’da 80 yaşında yalnız yaşayan kadının evine gece saatlerinde girerek cinsel istismarda bulunmaya çalışıp darp ederek kaçan zanlı tutuklandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi’nde 9 Eylül gece meydana geldi. İddiaya göre Fatma Altunöz, bir süre komşularında oturduktan sonra tek başına yaşadığı evine döndü. Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, zanlının elini ısırınca sinirlenen zanlı, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şahıs korkup kaçtı.
Olay yerine gelen ekipler de şahsın evli ve 2 çocuk babası 54 yaşındaki İ.M. olduğunu tespit etti. Sanık, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

80 yaşındaki kadını darp eden zanlı tutuklandı

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