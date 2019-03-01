80 yaşındaki kadını dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Bolu’da 80 yaşındaki kadına kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 200 bin lirasını dolandırmak isteyen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Yaşlı kadın, komşusunun dikkati sayesinde parasını dolandırıcıya kaptırmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi’nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki H.İ. isimli kadını arayan T.Ö. (24), kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak banka hesaplarında bulunan 200 bin lirasına PKK ve FETÖ’nün el koyduğunu söyledi. Yaşlı kadını korkutarak bu durumdan kurtaracaklarını söyleyen dolandırıcı, telefonun sürekli açık kalması talimatını verdi. H.İ.’nin sürekli telefonda konuştuğunu fark eden komşusu, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Yaşlı kadının evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, H.İ.’nin telefonda görüştüğü kişinin dolandırıcı olduğunu tespit etti. H.İ.’nin dolandırıcının verdiği bütün talimatlarına uymasını söyleyen ekipler, geniş çaplı bir operasyon başlattı.