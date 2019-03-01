HABER

80 yaşındaki kadını dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Bolu’da 80 yaşındaki kadına kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 200 bin lirasını dolandırmak isteyen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Bolu’da 80 yaşındaki kadına kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 200 bin lirasını dolandırmak isteyen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Yaşlı kadın, komşusunun dikkati sayesinde parasını dolandırıcıya kaptırmaktan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi’nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki H.İ. isimli kadını arayan T.Ö. (24), kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak banka hesaplarında bulunan 200 bin lirasına PKK ve FETÖ’nün el koyduğunu söyledi. Yaşlı kadını korkutarak bu durumdan kurtaracaklarını söyleyen dolandırıcı, telefonun sürekli açık kalması talimatını verdi. H.İ.’nin sürekli telefonda konuştuğunu fark eden komşusu, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Yaşlı kadının evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, H.İ.’nin telefonda görüştüğü kişinin dolandırıcı olduğunu tespit etti. H.İ.’nin dolandırıcının verdiği bütün talimatlarına uymasını söyleyen ekipler, geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Polis yaşlı kadını adım adım izledi
H.İ.’den bankada bulunan 200 bin lirayı çekmesini isteyen dolandırıcı, yaşlı kadından evine yakın bir yere getirmesini istedi. Paranın bulunduğu banka çevresinde polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemiyle parasını çeken H.İ. tekrar evine geldi. H.İ.’nin evine yakın bölgedeki sokaklarda konuşlanan polis ekipleri, yaşlı kadın para dolu çantayı T.Ö’ye verdiği sırada operasyon yaptı. Yaşlı kadından aldığı paralarla yakalanan T.Ö., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Daha önce başka şehirlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ve arandığı belirlenen T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Düzce merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaDüzce merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduYediği şeker 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.