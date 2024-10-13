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  4. 80 yaşındaki kişi, psikolojik sorunları nedeniyle kedi besleyen baba ve oğlu silahla yaraladı

80 yaşındaki kişi, psikolojik sorunları nedeniyle kedi besleyen baba ve oğlu silahla yaraladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.10.2024 12:01
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Psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen 80 yaşındaki bir kişi kedi besleyen baba ve oğlunu silahla yaraladı.

80 yaşındaki kişi, psikolojik sorunları nedeniyle kedi besleyen baba ve oğlu silahla yaraladı

Sivas'ta meydana gelen ilginç bir silahlı yaralama olayı Ece Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yaklaşık 80 yaşındaki emekli öğretmen V.O., kendisi gibi kedi besleyen komşuları Y.Y. ve N.Y.'yi silahla yaraladı.

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AĞIR YARALADI

Y.Y. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y'nin ise ayağına kurşun isabet etti. Yaralı baba oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İKİ TARAFTA HAYVANSEVERDİ

V.O., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tanıkların ifadelerine göre her iki taraf da hayvansever olup kedi besliyordu. İddialara göre, V.O., baba ve oğlunun kedilere eziyet ettiğini düşünerek silahlı saldırıda bulundu.

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Çevredekiler V.O.'nun psikolojik problemleri bulunduğu ifade edildi. Y.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

(İHA)

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kedi silah baba oğlu
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