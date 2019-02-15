SELMA KASAP- Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) cam sanatı kursunda eğitim alan 80 yaşındaki Taif Ceyhan, öğrenme azmi ile gençlere örnek bir yaşam sürüyor. Çoğu akranının aksine evine kendini hapsetmeden, her sabah düzenli olarak arabası ile yollara düşen Taif dede, aşçılık, ahşap oymacılığı, bahçecilik, hijyen gibi kurslara da giderek "öğrenmenin yaşı yok" dedirtiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Taif Ceyhan, 80 yaşında ve sağlıklı olduğunu anlattı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığında memur iken özel bir iş yeri açtığını dile getiren Ceyhan, 18 yaşından beri hem okula gittiğini hem de çalıştığını dile getirdi. Kendi özel iş yerinden 75 yaşında emekli olduğunu belirten Ceyhan, "Kursları çok seviyorum. Bahçıvanlık, aşçılık, aşçı öğreticiliği, ahşap oymacılığı, hijyen kurslarını bitirdim daha önce. Ayrıca koleksiyon meraklısıyım. 1960'dan bugüne kadar para, pul, anahtarlık koleksiyonum var." diye konuştu. Son olarak sınıfının en yaşlı öğrencisi olarak cam sanatı kursuna başladığını ifade eden Ceyhan, çoğu akranının zamanının büyük bölümünü evinde geçirdiğini, kendisinin ise her sabah düzenli olarak arabası ile yollara düştüğünü söyledi.

Ceyhan, gençlere örnek yaşamına ilişkin şunları dile getirdi: "Yaşamımda yılın 3 ayı yazlıkta 3 ayı bahçede geri kalan zaman da kurslar ile geçiyor. Cam kursuna maddi bir şey kazanmak için değil yaptıklarımı arkadaşlarıma, dostlarıma armağan etmek için başladım. Yaptıklarımı çocuklara bayramlarda armağan ediyorum, mutlu oluyorum. Böylece vaktimi de boş geçirmemiş, değerlendirmiş oluyorum. Kahve, kumar, içki alışkanlığım yok. Hayatımın sonuna güzel günler ile ulaşabilmek istiyorum. Cumartesi-pazar günleri hep toprak ile uğraşırım, bahçıvanlık kursunda öğrendiklerimi orada tatbik etmeye çalışırım. Bahçede aşılama yapabiliyorum, ihtiyacım olan domatesi, biberi ve sebzeleri yetiştiriyorum. Meyve ağaçlarım var. Dostlarıma bu ağaçlardan meyve veriyorum." - "Cam ile dinleniyorum" Taif Ceyhan, cam sanatı ile uğraşarak dinlendiğini dile getirerek, "Yapabildikçe mutlu oluyorum. Öğretmenimiz, tüm bildiklerini bize aktarmaya çalışıyor. Kursa seve seve geliyorum. Müsaade edildiği, 'sen işe yaramıyorsun' denilmediği sürece cam sanatına devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının açtığı ücretsiz kurslara ilişkin Ceyhan, "Gençliğimizde böyle kurslar yoktu. Ancak akşamları lisan kurslarına gidebilirdik. Şimdi ise gençlerin de yaşlıların da vakitlerini değerlendirebilecekleri imkanlar var." değerlendirmesini yaptı. Cam ile yaptığı ürünleri de anlatan Ceyhan, "Nazar boncuğu, çiçek, hayvan figürleri ile anahtarlık yapıyorum. Misafirlerime bunları hediye ediyorum." dedi. - "Taif beyi çok takdir ettim" Taif dedenin el sanatları öğretmeni Zeliha Ateş ise 3 yıldır cam sanatı kurslarının halk eğitim merkezinde düzenlediğini anlattı. Bağışçılarla merkezde bir cam atölyesi kurduklarını aktaran Ateş, "El sanatları öğretmeni olmak çok keyifli, cam çok daha keyifli. Genelde bu kurslar dışarıda ücretli. Ancak Bakanlığımız bu kursları ücretsiz düzenliyor. Çok mutlu şekilde çalışıyoruz. Bunu da kursiyerlerimize aktarmaya çalışıyoruz. " diye konuştu. Cam sanatının Türkiye'de çok yaygın olmadığının altını çizen Ateş, bu sanatı bilenleri, atölyelerini ve kursları yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Derslerin hafta içi sabah 09.00-16.00 arası düzenlendiğini aktaran Ateş, öğrencisi Taif dede ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: