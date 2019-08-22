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80 yaşındaki yaşlı adam 25 bin TL dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşlı bir adam telefon dolandırıcıları tarafından ‘kimliğin cinayet mahallinde bulundu’ yalanı ile 25 bin TL dolandırıldı.Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahalle’deki TOKİ konutlarında meydana geldi.

80 yaşındaki yaşlı adam 25 bin TL dolandırıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşlı bir adam telefon dolandırıcıları tarafından ‘kimliğin cinayet mahallinde bulundu’ yalanı ile 25 bin TL dolandırıldı.
Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahalle’deki TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Köylüoğlu’nu (80) telefonla araya dolandırıcılar yaşlı adama isminin bir cinayet soruşturmasına karıştığını ve nüfus cüzdanının cinayet mahallinde bulunduğunu söyledi.
Olaydan kurtulması için telefon dolandırıcılarının kendisinin para istediğini ve çok inandırıcı konuştuklarını ifade eden Köylüoğlu, "Evimde eşim Ümmühan Köylüoğlu ile otururken cep telefonum çaldı. Telefonu açtığımda bana ‘Sana ait kimliği cinayet alanında bulduk. Adın cinayete karıştı, bize para verirsen bu işten kurtulursun’ dediler. Bende kimliğimin yanımda olduğunu söyledim ve cebimde taşıdığım kimliğimi çıkararak kontrol ettim. Telefondaki şahıs benim tüm bilgilerimle birlikte TC kimlik numaramı bana söyledi. Bu bilgileri bana söyleyince tedirgin oldum. Birkaç kez telefonu kapatmak istedim ama kapattırmadılar. Telefondaki şahıs çok nazik ve kibar konuşuyordu. Evimde para olup olmadığını sordu ben de paranın olduğunu söyledim. Daha sonra evime geleceklerini söylediler ve o anda kapının zili çaldı. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. 35-40 yaşlarında orta boylu, kirli sakallı bir şahıs içeri girdi ve ’Para hazır mı?’ diye sordu, bende diğer odada bulunan 25 bin TL paramı getirerek kendisine verdim. Parayı alan şahıs birdenbire koşarak gitti. Daha sonra aklım başıma gelince Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğünü aradım. Polise ifade verdim. Ben zaten mağdur durumdaydım bu olaydan sonra iyice mağdur duruma düştüm. Ben yandım inşallah başkaları yanmasın” dedi.

80 yaşındaki yaşlı adam 25 bin TL dolandırıldı

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