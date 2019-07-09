80 yeni doktor Hipokrat yemini etti

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde 80 yeni doktor, Hipokrat yeminlerini ederek mesleğe adım attı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut, NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdoğan Güntekin, Tekirdağ Tabipler Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla, öğretim üyeleri ve ailelerin katılımıyla Üniversite Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen mezuniyet töreninde 80 yeni doktor Hipokrat yeminlerini ederek mesleğe adım attı.

Üniversite tıp fakültesi öğrencilerinin kurduğu müzik topluluğu verdiği mini konser ile mezuniyet coşkusuna ortak oldu. Genç doktorların selamlama geçidinin ardından törende mezunlar dönem birincisi Dr. Büşra Üresin bir konuşma yaparak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden mezun olmanın ayrıcalık olduğuna değindi.

Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla da yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Zorlu bir eğitim dönemini tamamladınız. Mesleki yaşamınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut ise "Gerçekten 6 yıl uzun bir süre. Oldukça meşakkatli bir sürecin sonunda Tıp Fakültesinden mezun olunabiliyor. Bu açıdan bu emeğe saygı duymak gerekiyor. Son yıllarda tıp fakültemizde eğitim alanında önemli gelişmeler oldu. Daha standart ve daha üst düzeyli bir eğitime geçtik ve akreditasyon süresince öğrencilerimizin çok büyük katkısı oldu. Bu süreçte katkı sağlayan öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize tekrardan teşekkürü bir borç biliyorum” sözlerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin de tıp fakültesi mezuniyet töreni dolayısı ile gerçekleştirdiği konuşmasında, "Konfüçyüs’ün çok sevdiğim bir sözü var ‘Bir sene sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir’ der. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ Bizler bu yolda ilerlemeye ve üretmeye devam ediyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bugün 8’i aktif inşallah ikisi seneye aktif olacak 10 fakültesiyle 11 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokulu, 1 konservatuvarı,3 enstitüsü, 11’i aşkın uygulama ve araştırma merkezi, yaklaşık 30 bin öğrencisi ve 700 aşkın uluslararası öğrencisiyle eğitim hayatında hakikaten önemli bir konumda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Rektör Şahin, konuşmasında üniversite olarak sevindirici gelişmelerden üç tanesine değinerek, “Bunlardan ilki YÖK’ten ’Engelsiz Üniversite’ olarak 206 üniversite içerisinden 26 üniversite ödül aldı. Bu ödül alan 26 üniversite içerisinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de bulunuyor. Turuncu bayrağa sahibiz. İkincisi geçen hafta Girişimci Endeksine göre Türkiye’de üniversitelerin sıralamaları yayınlandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi şu anda Girişimcilik Endeksinde ilk 50’de yer alıyor. TÜBİTAK bağlamında yaptığınız projelerde size milyon değerinde büyük destekler sağlanıyor bu projeleri hayata geçirebilmeniz için Girişimcilik Endeksinde ilk 50’de olmanız gerekir. Çok şükür Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya’daki ilk 50’de olan tek üniversitedir. Üçüncüsü de tıp fakültelerinde akreditasyon Türkiye’de totalde 36 üniversitede vardır. Bunlardan biri de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesidir. Şu anda akredite olmuş tek fakültemizdir. Ben hakikaten hocalarımı, emeği geçenleri ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Şahin, mezunlara hitaben yaptığı açıklamasında, “Günün kahramanı sevgili hekimler! Hz. Mevlana’nın güzel bir sözü var: ‘Mum olmak kolay değildir, ateş saçmak için yanmak gerekir.’ araştırmanıza geliştirmenize lütfen devam edin. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) çok güzel bir hadisi şerifi var: ‘Utanmadığın sürece istediğini yap.’ Lütfen utananlardan olunuz. Allah’ın insan vücudundaki sesi vicdanıdır. Vicdanınızı dinleyin. Ahlakınızı, edebinizi aynı burada olduğu gibi devam ettirin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diyerek konuşmasını noktaladı.

Tören, genç doktorların keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.