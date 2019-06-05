80 yıldır kalayın ateşi sönmüyor

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek İlçesinde 46 yıldır kalaycılık yapan Hüseyin Macit Çekeneci (64), babasının yanında öğrendiği mesleğini 80 yıllık dükkanında yaşatmaya çalışıyor.

Hüseyin Macit Çekeneci, amcasının babasına öğrettiği kalaycılık mesleğine 18 yaşında çırak olarak başladı. Babasının da kendisine devrettiği dükkanda mesleğini 45 yıldır sürdüren Hüseyin Macit Çekeneci, dükkanının 80 yıl önce nasıl kurulduysa aynı şekilde korumaya çalışıyor. Hüseyin Macit Çekeneci, ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Çırak yetişmediği için kendisinden sonra iş yerinin kapanacağını ifade eden Hüseyin Macit Çekeneci, şöyle dedi:

"Babamın amcasından kalma bana bu meslek. Babamın büyük amcası kalaycıydı, amcası kalaycıydı, babamda kalaycıydı. Ağabeyimde kalaycıydı. 1973 yılında liseden ayrıldıktan sonra babamın yanında bu mesleğe başladım. Son giden trenin son vagonuna yetişmek gibi bir durum. 1973 yılında 12 kalaycı vardı ilçemizde. Şimdi 2 kişi kaldık. Çırakta yetişmeyince köreldi meslek. Ben buradan 2 çocuk okuttum. 18 aylık askerliğim haricinde hep bu dükkandaydım. Geçimimi bu meslekten sağlıyorum. Memnunum. Yaz sezonuna girdiğimiz için şimdi iş oluyor. Hem ata mesleğini devam ettiriyorum hem de geçimimi sağlamaya devam ediyorum. 80 yıldır dükkanımız açık. Amcamın zamanında açıldı şimdi ben devam ettiriyorum."

'DÜKKAN BENLE BİRLİKTE TARİH OLACAK'

Turistlerin ve okullardan öğrencilerin iş yerini incelemeye geldiğini anlatan Hüseyin Macit Çekeneci, "Artık çırak yok. Yeni nesil bu mesleğe itibar göstermiyor. Babama körüğü çekerek yardım ederdim. Şimdi pedallı körek var. Bu kalaylama bakır kabının küfünün vatandaşı zehirlemesi olmaması için metalle kalaylayarak temizlenmesi oluyor. İş yerimi meslek lisesi öğrencileri turlarla gelen turistler incelemeye geliyor. Eski tip bir dükkan olduğu için ilgi çekiyor. İnsanlar burada 80 yıl önce kalaylama nasıl yapılıyorsa bu zamanda da aynı yapılan kalayı görüyor. Bu dükkan benle tarih olacak. Çırak yok bırakacak kimse yok çünkü" dedi.