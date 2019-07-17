80 yıldır makine kullanmadan ayakkabı tamir ediyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 80 senedir ayakkabı tamircisi olan Mustafa Topçu, makine kullanmadan ayakkabı tamiri yapıyor.

92 yaşındaki Mustafa Topçu, 80 yıllık meslek hayatını Çarşamba ayakkabısına adadı. 80 yıllık iş hayatında 50 yıl boyunca Çarşamba kundurası üreten Topçu, meslek hayatına makine kullanmadan yaptığı tamiratlarla devam ediyor.

İlkokul 3. sınıfa kadar okuduğunu ve öğrenimini bir kenara bırakıp kardeşiyle birlikte küçük yaşta ayakkabıcılığa adım attığını belirten Topçu, “Yaşıtlarım oyun oynarken Çarşamba’nın yüksek topuklu, ince ve uzun burunlu delikanlılık simgesi olan meşhur ayakkabılarına kendimi adadım. Çocukluğum gibi askerliğimi de ayakkabılarla geçirip saraç eri olarak sürdürdüm. Yaptığım postal tamiratlarıyla 36 ay boyunca asker arkadaşlarının yere daha sağlam basmasını sağladım” dedi.

Ayakkabı ile kişilik analizi

Zanaatındaki bu başarısını eline geçen tüm ayakkabıları, kendi kullanacak gibi onardığını söyleyen Topçu, “Ayakkabı insanın kişiliğini ele verir. Ayakkabısı temiz ve bakımlı olan insanların günlük hayatlarında da düzenli ve temiz olduğu kaçınılmazdır” diye konuştu.

Çocuk yaşta çıktığı bu uzun yolculuğa günümüzde oğlu Lütfü Topçu ile devam eden emektar usta "Emek verilerek tamir edilen her ayakkabı, makineyle tamir edilen ayakkabıya göre çok daha sağlam olur" anlayışıyla teknolojinin getirdiği yenilikleri elinin tersiyle itti.



