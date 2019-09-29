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80 yıllık "çalka" ile baba mesleğini yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

Balıkesir'de yaşayan Mehmet Gönül, yıllardır "baba yadigarı" çalka ile buğday temizliği yapıyor - Gönül: - "Çalka, kolunu çevirecek insan olduktan sonra günde 100 teneke buğdayı temizler"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Mehmet Gönül, babasından kalan yaklaşık 80 yıllık "çalka" adı verilen aletle buğday temizliği yapıyor.

Kırsal Üzümlü Mahallesi'nde ikamet eden Gönül (54), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalkanın elle çevrilerek çalıştırılan ve dişlilerle eleklerden oluşan ziraat aleti olduğunu söyledi.

Çalkanın buğdayı sınıf sınıf ayırdığını belirten Gönül, şöyle devam etti:

"Bulgurumuzu, tohumluğumuzu, hayvanlara yemliğimizi ayırırız. Çalka iki bölümden oluşur, 9 göze ayrılır. Çavdar ve arpayı bir numaraya ayırır ama buğday olursa bir arka bölüme geçirir. İki numarada ufak çavdarlar düşer, üç numarada ise delice düşer, hayvanlara yem olur. Buğdayda ikinci bölümde ise tohumluklarımızı ayırırız. İkinci bölümün son gözünde de delice olduğu için hayvanlara yemlerini ayırırız. Son kısım ise bakla yeridir."

Gönül, 1940 yılında babası tarafından alınan çalkayı kullanmayı ondan öğrendiğini anlattı.

Kendisinin de 20 yaşından bu yana çalkayla buğday temizlediğini dile getiren Gönül, "Çalka buğdaydaki deliceyi, baklayı, arpayı, çavdarı temizler. Değirmen ise buğdaydan un öğütür. Çalka, kolunu çevirecek insan olduktan sonra günde 100 teneke buğdayı temizler. Eskisi kadar çalkanın kullanım durumu yok. Yine de vatandaşın işini görmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Çalka Sındırgı

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