800 adet uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a 800 adet uyuşturucu hap getirilmesiyle ilgili 1 kişi daha gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren bir aracı takibe alarak Ankara yolunda araçtan atılan 800 adet ekstasy hap ele geçirmişti. Söz konusu soruşturma kapsamında 1’i kadın 3 kişi tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında firarda olduğu tespit edilen A.A. (28), narkotik polisi tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

