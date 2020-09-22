HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 800 adet uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

800 adet uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a 800 adet uyuşturucu hap getirilmesiyle ilgili 1 kişi daha gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren bir aracı takibe alarak Ankara yolunda araçtan atılan 800 adet ekstasy hap ele geçirmişti.

800 adet uyuşturucu hapla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a 800 adet uyuşturucu hap getirilmesiyle ilgili 1 kişi daha gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren bir aracı takibe alarak Ankara yolunda araçtan atılan 800 adet ekstasy hap ele geçirmişti. Söz konusu soruşturma kapsamında 1’i kadın 3 kişi tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında firarda olduğu tespit edilen A.A. (28), narkotik polisi tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haberTunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber
Ünlü yıldızdan çarpıcı açıklama: 'Kucağına oturmamı istedi...'Ünlü yıldızdan çarpıcı açıklama: 'Kucağına oturmamı istedi...'
En Çok Okunan Haberler
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Mali Şube'nin operasyonunun detayları belli oldu! Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş gözaltında
Ünlü iş insanlarına operasyon
Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı! 7 yıla kadar hapis cezası istendi
Gökçe Fırat Çulhanoğlu için istenen ceza belli oldu
Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri
Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri
İletişim Başkanlığı'ndan üçlü zirve sonrası açıklama: Türkiye-Yunanistan görüşmeye hazır
'Türkiye-Yunanistan görüşmeye hazır'
Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.