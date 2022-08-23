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  4. 800 bin TL'yi çaldılar, yakayı kuyumcuda ele verdiler! '90 bin TL'yi harcadık'

800 bin TL'yi çaldılar, yakayı kuyumcuda ele verdiler! '90 bin TL'yi harcadık'

23.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da girdikleri bir evden 800 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve para çalan şüpheliler altın bozdurmak için gittikleri kuyumcu dükkanının kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilip yakalandı. 90 bin TL'yi harcadıklarını ifade eden şüpheliler, sorgularında kalan paranın Oltu'da metruk bir evde olduğunu söyledi. Belirtilen eve giden ekipler, burada buldukları 710 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile parayı sahibine teslim etti.

800 bin TL'yi çaldılar, yakayı kuyumcuda ele verdiler! '90 bin TL'yi harcadık'

Erzurum'un Oltu ilçesinde 18 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve giren kişiler, 100 cumhuriyet altını, 4 burma bilezik, 1 çift altın küpe, 40 bin lira para ile cep telefonu ve av tüfeği çaldı. İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, Taşmağazalar semtindeki kuyumcu dükkanlarında altınların bozdurulma ihtimalini düşünerek çalışma yaptı. Esnaf, 3 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu ve yüklü miktarda altın bozdurduğunu söyledi.

Dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Alperen Ç. (17), Ömer S. (31) ve Emrah Z. (35) olduğunu belirledi. Polis, çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelileri, Aziziye ilçesi Ilıca semtinde yakalayıp, gözaltına aldı.

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İTİRAF ETTİLER

Toplam 800 bin TL’lik ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, emniyette suçlarını itiraf etti. 90 bin TL'yi harcadıklarını ifade eden şüpheliler, sorgularında kalan paranın Oltu'da metruk bir evde olduğunu söyledi. Belirtilen eve giden ekipler, burada buldukları 710 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile parayı sahibine teslim etti. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Erzurum
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