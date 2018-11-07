Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Proje kapsamında şu ana kadar 800 binin üzerinde Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. Hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2015'te hayata geçirilen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, Yenimahalle'deki Şehit Ömer Halisdemir Erkek İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, burada yaptığı konuşmada, başkanlığın ve vakfın insanlara sadece ekmek, gıda ve maddi yardımlar yapan değil aynı zamanda ilim ve hikmet elçiliği yapan önemli kuruluşlar olduğunu söyledi.

Proje kapsamında birçok ülkeye 1 milyona yakın eser dağıtıldığını belirten Kurt, "Tabi sadece Kur'an-ı Kerim meali değil, bu kampanya dışında başkanlığımızın da desteğiyle tüm insanlık İslam'ı, yüce dinimizi Türkiye örnekliği ve rehberliği ile öğrenme arayışı ve gayreti içerisindedir. Bu bizim için milletimiz için bir iftihar meselesidir. Bütün insanlarımızı, bu ilim ve hikmet elçiliğine katkı vermeye davet ediyorum." diye konuştu.