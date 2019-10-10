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800 çocuk geleneksel oyunları oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Amasya'da düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"nde 800 çocuk bezirganbaşı, yağ satarım bal satarım, körebe, mendil kapmaca, yakan top, halat çekme gibi geleneksel oyunları oynadı - 11 yaşındaki Emin Çelik: - "Burada dedelerimizin babalarımızın oynadığı oyunları oynadık. Telefonları bırakıp gelsin herkes"

Amasya'da düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" kapsamında 800 öğrenciye geleneksel oyunlar öğretilip oynatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iş birliğiyle 12 Haziran Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere matrak, bezirganbaşı, yağ satarım bal satarım, körebe, mendil kapmaca, yakan top, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar oynatıldı.

Şenliğe katılan 800 çocuk, gönüllerince eğlendi.

Vali Osman Varol, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel oyunlara sahip çıkmanın, kültürü gelecek kuşaklara taşımanın çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların teknoloji bağımlısı olarak evlere tıkılmaması gerektiğinin altını çizen Vali Varol, şöyle devam etti:

"Burada işin güzel tarafı çocuklarımızı mutlu edecek, dolayısıyla bizi mutlu edecek bir etkinlik yapılıyor. Çocuklarımızın bir araya gelerek takım halinde eğlenmeyi, ortaya bir takım değerler koymayı öğrenmelerini önemli buluyoruz. Bir taraftan da geleneksel oyunlarımıza sahip çıkarak belki birçoğumuzun oynayarak büyüdüğü oyunları modern dünyanın yıpratıcı etkilerine karşı muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara taşımak bakımından çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Ben en başta çocuklarımıza bu güzel etkinlikte iyi eğlenceler diliyorum. Etkinlikte emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Serdar Zeren Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Emin Çelik de tüm arkadaşlarını akıllı telefon oyunlarını bırakıp geleneksel oyunları oynamaya davet ederek, "Burada her şey var, burada oyun oynuyoruz, herkes buraya gelsin, burası çok güzel. Burada dedelerimizin babalarımızın oynadığı oyunları oynadık. Telefonları bırakıp gelsin herkes."

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800 çocuk Amasya geleneksel çocuk oyunları

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