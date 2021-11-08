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  4. 800 Göçmen Taşıyan Tekne İtalya'da Limana Yanaştı

800 Göçmen Taşıyan Tekne İtalya'da Limana Yanaştı

08.11.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 800 düzensiz göçmeni taşıyan Alman yardım gemisi günlerce süren bekleyişin ardından İtalya’nın Sicilya limanına yanaştı

Aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 800 düzensiz göçmeni taşıyan Alman yardım gemisi günlerce süren bekleyişin ardından İtalya’nın Sicilya limanına yanaştı.

Yardım kuruluşu Sea-Eye’a ait, Sea-Eye 4 isimli gemi, içerisindeki göçmenlerle birlikte Pazar sabahının ilk saatlerinde, Trapani limanına yanaştı. Gemide bulunan yetişkinlerden çoğu COVID-19 karantinası nedeniyle bir başka tekneye alındı. 160 genç, bebek ve 4 yaşından küçük çocuklarsa bir barınağa götürüldüler.

Göçmenlerin çoğunun Batı Afrika, Mısır, ve Fas gibi ülkeler üzerinden geldikleri ifade ediliyor.

TV ekranlarına yansıya görüntülerde geminin limana yanaşmasıyla birlikte göçmenlerin sevinç çığlıkları attıkları görülüyor.

Gemideki göçmenlerin çoğu 4 Kasım tarihinde batan bir tekneden diğerleri de yine denizde yapılan kurtarma operasyonlarından gelen kişiler.

Öte yandan İtalya’nın güney kıyılarındaki Lampedusa açıklarında da içerisindeki 308 göçmenle birlikte Ocean Viking adlı bir başka yardım gemisi de karaya yanaşmak için izin bekliyor. Bu gemiden tıbbi müdahale amacıyla şu ana kadar iki kişi aileleriyle beraber karaya çıkarıldı.

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