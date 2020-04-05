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800 gram ağırlığındaki bebek koronavirüsüne yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

İran’ın Yazd şehrinde 2 hafta önce dünyaya gelen 800 gram ağırlığındaki bir bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı. ABD'de ise Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte virüs tespit edildiği açıklandı.

800 gram ağırlığındaki bebek koronavirüsüne yakalandı

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybettiği İran’da Yazd şehrinde 2 hafta önce dünyaya gelen 800 gram ağırlığındaki bir bebeğin koron virüsüne yakalandığı bildirildi.

Sadugi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Doktor Mahmud Nuri Şadkam bebeğin prematüre olarak 2 hafta önce dünyaya geldiğini belirterek, "Bebeğin annesinin koronavirüs taşıdığından şüpheleniliyordu. Bebeğin iyi olduğu düşünüyorduk ancak yapılan testler sonucunda bebeğin Covid-19 testi pozitif çıktı" dedi. V

irüs taşıdığı tespit edilen bebeğin Yazd Şehid Sadugi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gözetim altında olduğu aktarıldı.

Öte yandan İran’da açıklanan son verilere göre ülke genelinde ölü sayısı 3 bin 294’e, vaka sayısı ise 53 bin 183’e yükseldi.

ABD'DE 5 BEBEKTE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

ABD'nin Maryland eyaletinde de biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.

Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Kovid-19 salgının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.

(İHA-AA)

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koronavirüs bebek ABD

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