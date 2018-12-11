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800 gram prematüre bebeğe 1,5 saatlik operasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

ERZURUM'da prematüre olarak dünyaya gelen 800 gram bebeğin açık kalan damar bağlantısı 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı.

800 gram prematüre bebeğe 1,5 saatlik operasyon

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da prematüre olarak dünyaya gelen 800 gram bebeğin açık kalan damar bağlantısı 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı. Çocuk Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Biçer, ana atardamarla akciğere giden damar arasındaki bağlantının kapanmaması halinde çeşitli organlarda yetmezlik bulgularının gelişebileceğini söyledi.
Erzurum'da 1 yıl önce hayatlarını birleştiren Uğur-Sare Reşitoğlu çiftinin ilk bebekleri 7 aylık dünyaya geldi. Sare Reşitoğlu'nun prematüre olarak dünyaya gelen bebekleri Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) yeni doğan ünitesinde bakıma alındı. Ömer Pusat ismi verilen 800 gramlık bebeğin yapılan kontrollerinde ana atardamarla akciğere giden damar arasındaki bağlantının kapanmadığı belirlendi. Erken doğan çocuklarda görülen bu rahatsızlık üzerine yeni doğan ünitesi doktorları Çocuk Kalp Cerrahı Uzman Dr. Mehmet Biçer'le görüştü. Yapılan kontroller sonucu bebeğin ameliyata alınmasına karar verildi.
Ömer Pusat bebek, Çocuk Kalp Cerrahi Uzmanları Dr. Mehmet Biçer ile Dr. Ömer Faruk Gülaçlı ve yeni doğan uzmanı Dr. Yaşar Temelli tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonda bebeğin göğsündeki 2-3 santimlik kesiyle açık kalan damar bağlantısı kapatıldı. Bebek, ameliyat sonrası yeni doğan ünitesine teslim edildi.
Başarılı geçen ameliyat sonrası bilgi veren Dr. Mehmet Biçer, anne karnında açık kalan ana atardamarla akciğere giden damar arasındaki bağlantının doğumdan sonra normal olarak kapandığını ancak erken doğumlarda bu tür rahatsızlıkların görülebildiğini söyledi. Kapanmayan damar bağlantısı sebebiyle çocuklarda başta böbrek olmak üzere çeşitli organlarda yetmezlik bulguları gelişebileceğini ifade eden Dr. Mehmet Biçer, Ömer Pusat'ta da böylesi bir rahatsızlığın belirlendiğini aktardı. Normalde bu ameliyatların göğüs duvarında büyük bir kesi ile yapıldığını anlatan Biçer, "Biz 800 gramlık bebekte 2-3 santimlik bir kesi açarak müdahale ettik. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızı sağlığına kavuşmak ve büyümek üzere yeni doğancı arkadaşlara devrettik" dedi.
Bu tür ameliyatların büyük merkezlerde yapıldığına dikkat çeken Uzman Dr. Mehmet Biçer, Erzurum BEAH'da bu tür 7-8 vakayı başarıyla ameliyat ettiklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

800 gram prematüre bebeğe 1,5 saatlik operasyon800 gram prematüre bebeğe 1,5 saatlik operasyon800 gram prematüre bebeğe 1,5 saatlik operasyon800 gram prematüre bebeğe 1,5 saatlik operasyon

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