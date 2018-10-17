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800 milyon avro para cezasına çarptırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Bavyera merkezli otomotiv devi Audi hakkında Münih Münih Savcılığı tarafından yürütülen dizel soruşturması sonuçlandı. Şirket, V6 ve V8 dizel motorlarındaki uygunsuzluklarla emisyon standartlarına ihlal ettiği gerekçesi ile tam 800 milyon avro (927 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar.

800 milyon avro para cezasına çarptırıldı

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Audi, bazı V6 ve V8 dizel motorlarda yasal gerekliliklerden saptığını kabul ederek savcılık tarafından verilen 800 milyon avroluk para cezasını itiraz etmeyeceklerini söyledi. Yılın son çeyreğinde bulunduğumuz bu dönemde hiç hesapta olmayan bu büyük para cezası otomotiv devini zor bir duruma soktu. 800 milyon avroluk para cezası şirketin yıl sonu için öngördüğü mali tablolara negatif olarak yansıyacak. Tabii bu Volkswagen Group’un da tahmini kazançlarını önemli ölçüde etkileyecektir.

En son geçtiğimiz Haziran ayında dört silindirli dizel motorlarda gerçekleştirilen emisyon ihlalleri kapsamında 1 milyar avroluk para cezası ödeyen VW Group başını bitmek bilmeyen cezaları ödemekten kaldıramıyor. Dahası V4 dizel motorlara verilen cezanın bir benzeri yakın zamanda Audi’ye de verilebilir.

Son olarak, Audi’nin sadece ekonomik bir darboğazdan geçmediğini şirketin yönetim kademesinde de bazı sorunlar olduğu biliniyor. Haziran ayında Münih Savcılığı tarafından verilen yazılı bir emirle Alman polisi tarafından Ingolstadt’daki evinde tutuklanan Audi CEO’su Rupert Stadler‘in sözleşmesi bu ayın başlarında feshedildi. Şimdilik şirketin başında Satış ve Pazarlama Müdürü Abraham Schot var. Tabii geçici CEO’luk sıfatıyla.

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Anahtar Kelimeler:
Bavyera teknoloji

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