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800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı sürdürülen Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserlerin kurtarılma çalışmaları kapsamında, 800 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Türbesi, yarın sabah yeni yerleşim yerine taşınacak.  Hasankeyf'te yapımına devam edilen Ilısu Barajı nedeniyle ilçedeki tarihi yapıların sular altında kalmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce daha önce Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı bölgeden taşınmıştı.

800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten taşınacak

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı sürdürülen Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserlerin kurtarılma çalışmaları kapsamında, 800 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Türbesi, yarın sabah yeni yerleşim yerine taşınacak.
Hasankeyf'te yapımına devam edilen Ilısu Barajı nedeniyle ilçedeki tarihi yapıların sular altında kalmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce daha önce Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı bölgeden taşınmıştı. Bu kez de Eyyübiler döneminde inşa edilen, 800 tonluk İmam Abdullah Türbesi, yeni yerleşim yerine taşınacak. Tarihi türbenin yarın sabah taşınmasının ardından 400 ton ağırlığındaki minaresi ile 200 tonluk müştemilat bölümü de hafta içi yeni yere alınacak.
DSİ Genel Müdürlüğü'nce taşıma çalışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, tarihi yapıların, önce krikolarla bulunduğu yerden kaldırıldığı daha sonra özel araçla yaklaşık 2,5 kilometrelik alandaki arkeoparka taşındığı belirtildi. Açıklamada, "İmam Abdullah Türbesi 800 ton, minare 400 ton, müştemilat bölümü ise 200 ton olup taşıma tertibatı da dikkate alındığında taşınacak yük; türbede 850 ton, minarede 450 ton ve müştemilat bölümünde ise 250 ton olacaktır. İmam Abdullah Zaviyesinin üç ana kütle halinde taşınacağı mesafe, mevcut konumlarındaki başlangıç noktasından yeni konumlarındaki bitiş noktasına kadar 2 bin 400 metredir. Zaviye, 62 metre üst kota taşınacaktır" denildi.

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800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten taşınacak800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten taşınacak800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten taşınacak800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten taşınacak

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