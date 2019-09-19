800 yılık Ahi bereketi 25 bin kişiye ulaştırılıyor

Kırşehir'de Ahilik Haftası'nın ilk gününde dağıtımı Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptı. Ahi pilavı, helvası ve şerbeti dağıtımı pazar gününe kadar devam edecek.

Kutlamalara katılanlara yaklaşık 800 yıllık geleneğin devamı olarak her gün Ahi pilavı, helvası ve şerbeti dağıtılıyor.

Kutlamaların başladığı 16 Eylül'den itibaren Ahilik Haftası süresince Kırşehir kent merkezindeki Anıt Meydanı ile Kaman, Mucur, Akpınar ve Çiçekdağı ilçelerinde öğle vakitlerinde yemek kazanları kuruluyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında merkez ve 4 ilçede 25 bin kişiye Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram ediliyor.

Bir medeniyet kaynağı olarak Ahilik kültürünü yaşatmanın ve insanlığın temel değerlerinden biri olarak gelecek nesillere taşımanın onur verici misyon olduğunu vurgulayan Erkan, yaklaşık 800 yıllık bir gelenek olan Ahi pilavı, helvası ve şerbeti dağıtımının da bu anlamda planlandığını dile getirdi.

Erkan, Ahi pilavı ve helvası dağıtımının Kırşehir'de uzun yıllardır devam ettirilen, kardeşlik ve dayanışmanın örneği bir gelenek olduğunu kaydetti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de 6 gün boyunca yaklaşık 25 bin kişiye 4 tona yakın Ahi pilavı, helvası ve şerbeti dağıtılacağını belirterek, Ahiliğin cömertlik ve dayanışma prensiplerinin gereği olduğunu, Kırşehir'de her ayın ilk cuma günü 800 yıllık bu bereketli geleneği sürdürdüklerini aktardı.

