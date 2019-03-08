800 yıllık altın işlemeli tabloları 2 milyon dolara satmak istemişler

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli iki tabloyu satmak isterken yakalanan biri tutuklu 3 sanık hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Engin S. ile tutuksuz sanıklar Rıdvan Y. ve Eyüphan S. hakkında hazırlanan iddianame 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 29 Ocak'ta merkez Bağlar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 800 yıllık iki tabloyu 2 milyon dolar karşılığında satmak isterken 3 şüphelinin yakalandığı ve tabloların ele geçirildiği belirtildi.

- Müzelik değerde eser olduğu rapora yansıdı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilen heyet tarafından söz konusu iki tablonun incelendiği aktarılan iddianamede, dosyaya ön inceleme raporunun da eklendiği belirtildi.

Rapordaki, "Söz konusu iki tablonun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında tescil ve tasnife tabi müzelik değerde eser olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesinin de yer aldığı iddianamede, eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne gönderilerek, daha ayrıntılı rapor hazırlanmasının istendiği kaydedildi.