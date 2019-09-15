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800 yıllık çınarın altında köylü pazarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:08 | Son Güncelleme

 AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Çakırbeyli, Kavaklı ve Kemer mahallerindeki pazarların ardından Selatin Mahallesi'nde de 800 yıllık çınar ağacının gölgesinde köylü pazarı açtı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Çakırbeyli, Kavaklı ve Kemer mahallerindeki pazarların ardından Selatin Mahallesi'nde de 800 yıllık çınar ağacının gölgesinde köylü pazarı açtı.

Germencik ilçesinin kırsal Selatin Mahallesi, doğal ürünlerin satılacağı köylü pazarına kavuştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediye tarafından yaptırılan köylü pazarının açılışı 800 yıllık tarihi çınar ağacının altında gerçekleştirildi. Törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve çevredeki ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 40 pazarcının sergi açtığı pazar yeri, halkoyunları ekibinin gösterileriyle açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, "Selatin ve Şirince mahalleleri arasındaki yolu tamamladık. Yakın zamanda buranın ciddi bir çekim merkezi olacağını düşünüyoruz. Aydın sadece jeotermalle anılan bir yer değil, tarımıyla, doğal ürünleriyle de gözde olan bir ilimiz" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise, "Germencik'in her köyü inci tanesi. Geldiğimiz günden beri her köyümüze dokunmaya çalıştık. Ancak, Selatin köyü çok farklı. Konumuyla, kıymetlileriyle, anıt ağacıyla çok güzel bir yerde. Önceliği buraya verdik ve adım adım bugüne getirdik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Öndeş, beraberindeki protokol üyeleri ile pazar yerinin açılışını birlikte yaptı. Ardından Öndeş ve açılışa katılanlar pazar yerini gezip, tezgah açan köylülere, 'Hayırlı işler' dileğinde bulundu.

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