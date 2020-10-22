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800 yıllık manastır zamana direniyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Elazığ'da 800 yıllık geçmişe sahip manastır, turizme kazandırmak için harekete geçildi. Restore edilmesi istenen manastırın taşları üzerindeki işlemeler dikkat çekiyor.

800 yıllık manastır zamana direniyor!

İlçeye bağlı Ekinözü (Habap) sınırlarında içerisindeki Venk Dağı eteğinde bulunan ve bin 200’lü yıllarda yapıldığı bilinen Ekinözü (Kağtsrahayeats) Manastırı ve iç kilisesi zamana karşı direniyor. 8 bin metrekare alana sahip manastırın duvarlarının büyük bölümü ayakta kalırken kilisenin ise büyük bölümü zamana dayanamayarak yıkıldı. İçerisinde çok sayıda oda olduğu bilinen manastırda zamanında yüksek din adamlarının yetiştirildiğinin bilindiği, duvarının içerisinde bulunan akustik ve hava akımını sağlamaya yarayan küpler ile taşların üzerindeki işlemeler ise dikkat çekiyor. Yöre halkı tarihi manastır ve kilisesinin restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma yapılmasını istiyor.

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Dağ eteğinde tarihi bir manastır olduğunu aktaran köy muhtarı Hayati Sinem, “Mevcut haliyle manastırımızın dış duvarları durmaktadır. İçte ise zamanla yıkılmalar vardır. Manastırımızın kendisine ait iç kilisesi vardır. Yaşlılarımızın bize bahsettiği kadarıyla içerisinde odaların olduğuydu. Yaklaşık 8 bin metre kare üzerine kurulu bir manastırdır. Manastırımızda yüksek din adamları yetiştiriliyormuş” dedi.

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Manastırın turizme kazandırılması gerektiğini aktaran Sinem, “Buraya Avrupa’nın neredeyse tüm ülkelerinden her sene ziyaretçi gelmektedir. En azından iç temizliği yapılabilir. Kilisede küplerle ses ve hava akımı sağlandığı görülüyor. Bu küplerden diğer kilisede de vardı. Fakat bu küpler zamanla düştü ama buradaki kilise de iki tanesi durmaktadır. Bunlar hem ses düzenleyici hem de hava akımını sağlamakta kullanılan küplerdir” diye konuştu.

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İHA

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