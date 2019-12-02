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8058 metrelik tırmanışın hikâyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği desteğiyle planlanan organizasyonda, Türkiye Dağcılık Federasyonu yüksek irtifâ takımı, bu yıl kendi organizasyonu ile oksijensiz olarak zirveye ulaştığı 8058 metre rakımlı Gasherburum I dağı tırmanış tecrübesini Bursalılarla paylaşacak.

8058 metrelik tırmanışın hikâyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği desteğiyle planlanan organizasyonda, Türkiye Dağcılık Federasyonu yüksek irtifâ takımı, bu yıl kendi organizasyonu ile oksijensiz olarak zirveye ulaştığı 8058 metre rakımlı Gasherburum I dağı tırmanış tecrübesini Bursalılarla paylaşacak. Tayyare Kültür Merkezi, üst salonda 5 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak söyleşide Antrenör Adem Gül ve Antrenör Güçlü Özen yapacakları sunumla zirve tırmanışının detaylarını meraklılara anlatacak.

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