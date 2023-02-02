81/1-d-2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-d-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Seyahat özgürlüğümüzü ister şehir içi ister şehirler arası olması fark etmeksizin belirli kurallar dahilinde kullanmamız, kendimizin ve çevremizde bulunan diğer insanların haklarını korumak adına önemlidir. Çevremizde bulunanlar sürücüsü olduğumuz arabada yolcu olabilecekleri gibi dışardaki yayalar da olabilir. Kalabalık şehirlerde ulaşım faaliyetlerini mümkün olan en stressiz ve düzenli hâle getirmek için bazı kurallar uygulamaya konulmuştur. Trafiği düzenli bir hâle getirmek, kaza ihtimallerini düşürerek can ve mal kayıplarını engellemek adına atılan bir adımdır. Sağlıklı bir yolculuk ve seyir süreci geçirmek elbette trafik içinde herkesin arzulayacağı bir deneyimdir. Ancak zaman zaman bu deneyimin arzulandığı gibi gitmediğini doğal ya da beşerî farklı faktörler sebebiyle kazaların meydana geldiği görülür. 81/1-d-2 trafik cezası da bahsedilen kaza durumlarında uygulamaya konulur.

81/1-d-2 trafik cezası nedir?

Trafik kazası yaşanması durumda elbette ilk yapılması gereken olay yerinde yaralı ya da can kaybının yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmektir. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı, sadece araç hasarı yaşanan kazalarda, kaza alanını betimleyen ve kaza anını açıklayan tutanaklar tutmak gerekir. Bu tutanaklarda ya da daha hafif hasarlarla atlatılan kazalarda sürücüler kendi aralarında anlaşabilirler. Ancak büyük hasarların yaşandığı ve bir yetkilinin müdahale etmesi gereken kaza alanlarında, kazaya dâhil ya da sebep olanların ayrılmaması gerekir.

Yetkililer olay yerine gelene kadar alandan ayrılmaması gereken tarafları ilgilendir bir madde olarak 81/1-d-2 karşımıza çıkmaktadır. 81/1-d-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik kazasına karışan kişilerin yetkililer gelinceye kadar ya da izin almadan kaza yerinden ayrılmasıdır.

81/1-d-2 trafik cezası kimlere uygulanır?

Uyulmaması durumunda cezai yaptırımı da olan 81/1-d-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu “Trafik kazasına karışanların (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması”dır. 81/1-d-2 trafik cezası Trafik Ceza Rehberi’nde “uymayanlara” uygulanır şeklinde belirtilmiştir.

81/1-d-2 trafik cezası tutarı ne kadardır?

81/1-d-2 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 1.979 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödeme kapsamında %25 indirimde faydalanılırsa 81/1-d-2 trafik cezası tutarı 1.484,25 TL olur.

