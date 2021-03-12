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  4. 81 bin TL’lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı

81 bin TL’lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı

12.03.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 hafta önce tuvaletin duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 81 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Olay, 17 Şubat’ta saat 04.00 sıralarında Kuzey Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 hafta önce tuvaletin duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 81 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, 17 Şubat’ta saat 04.00 sıralarında Kuzey Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Nihat Can Kırcı’ya ait kuyumcuya gelen hırsızlar, yan tarafta bulunan atıl iş yerinin duvarını delerek, tuvalet kısmından kuyumcuya girdi. Önce içeride yanan ampulü patlatan iki hırsız, ardından tezgahta bulunan 81 bin TL’lik altını çuvala koymaya başladı. Bu sırada iş yerinin alarmının uyarı vermesi üzerine, kuyumcunun sahipleri hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İçeride hırsızların olduğunu fark eden Nihat Can Kırcı, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Önce kiralık bir otomobille İlimtepe mevkisine giden hırsızların ardından başka bir cipe binerek kaçtıkları iddia edildi.

Hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliler M.G. (37) ve O.P.’yi (37) İstanbul’un Fatih semtinde yakaladı. Kocaeli’ne getirilen şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Körfez Adliyesi’nde tutuklandı.

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