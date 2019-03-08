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"81 İl 81 Anaokulu Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

Türk Kızılay İstanbul Şubesince başlatılan proje kapsamında Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde inşa edilen Ayhan-Cahit Gülan Kızılay Anaokulu hizmete açıldı - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım: - " 81 anaokulu hedefine ulaşmak için 55 okul daha yaptırılıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek. Bunların 20'si inşallah bu yıl tamamlanmış olacak, kalan 35 anaokulu da önümüzdeki yıl bitirilecektir"

Türk Kızılay İstanbul Şubesinin hayata geçirdiği "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Yalova'nın Altınova ilçesinde inşası tamamlanan anaokulunun açılışı törenle yapıldı.

Subaşı beldesinde, Ayhan-Cahit Gülan Kızılay Anaokulu'nun açılışında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, projenin üç yıl önce başlatıldığını hatırlattı. Okul inşaatlarına hayırseverlerin yaptığı katkılara dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'de halen 2 bin 577 anaokulu var. Bu okullarımızda 350 bin yavrumuz eğitim görüyor. Ayrıca 20 bin 186 ana sınıfı bulunuyor. Bu sınıflarda da 765 bin çocuğumuz bulunuyor. 1 milyondan fazla çocuğumuz okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz anaokullarıyla şu ana kadar yapılan anaokulu sayımız 26'ya ulaşmış oldu. Hepsi de 500 metrekare kullanım alanı olan, 4 derslik ve birçok amaçlı salondan oluşuyor. İçinde kullanılan materyaller minik yavrularımızın yaşayıp öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. 81 anaokulu hedefine ulaşmak için 55 okul daha yaptırılıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek. Bunların 20'si inşallah bu yıl tamamlanmış olacak, kalan 35 anaokulu da önümüzdeki yıl bitirilecektir."

Türk Kızılay İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yıldırım ise projeye katkılarından dolayı Semiha Yıldırım'a teşekkür etti.

Anaokulunun yapımını üstlenen iş adamı Ziya Alp Gülhan, böyle bir projeye destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekilli Özcan Özel ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un da katıldığı tören, kurdele kesilerek okulun gezilmesiyle sona erdi.

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"81 İl 81 Anaokulu" Projesi Altınova eğitim Subaşı Yalova

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