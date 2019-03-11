ESKİŞEHİR (AA) - Türk Kızılay İstanbul Şubesinin hayata geçirdiği "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Kardeşler Ortaokulu bahçesinde inşası tamamlanan anaokulu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı.

Semiha Yıldırım, Hacı Fatma Şengül Kızılay Anaokulu'nun açılışında, projenin üç yıl önce başlatıldığını hatırlattı.

Okul inşaatlarına hayırseverlerin yaptığı katkılara dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Peygamberimiz Hz. Muhammed, insanlığa 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz' diyor. Bu mesaj, evlatlarımıza ne bırakacağımıza dair sorunun en doğru cevabıdır. Yalnız Türk milletine değil insanlığa umut ışığı olan Kızılay'ımızın İstanbul Şube Başkanlığı, '81 il 81 Kızılay Anaokulu' projesini hayata geçirdi. Eşim Binali Yıldırım ve ailemin desteğiyle var gücümle bu projenin tamamlanması için payıma düşen görevi yapmaya gayret ediyorum. Bugün bir milyondan fazla çocuğumuz okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanıyor. Ancak daha fazla çocuğumuza bu imkanı sağlamak zorundayız."