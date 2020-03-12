HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 23:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi. Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "koronavirüs tedbirleri"ni içeren 11 maddelik genelge hazırlandı.

Koronavirüse karşı ülkenin tüm kurumlarıyla etkin ve koruyucu önlemlerin alındığı belirtilen genelgede, hastalıkla mücadele noktasında kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler tarafından da birtakım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

81 il valiliğine genelgeye göre, yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonlarının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Halkın toplu olarak bulunduğu alanlar (cadde, sokak, meydan, bulvar, pazar yeri) Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalarda (hizmet binaları, metro ve otobüs durakları) ile toplu taşıma araçlarında halkın kolayca erişebileceği şekilde dezenfektanlar yerleştirilecek.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde hastalığın yayılmasına karşı denetimler sıklaştırılacak ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler alınacak.

Hizmet binaları ve müştemilatının Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde yüzey temizliği, havalandırılması ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ibadethane ve okullardan gelen talepler karşılanacak.

YEREL YÖNETİMLER PERSONELİ ZORUNLU OLMADIKÇA YURT DIŞINA GÖNDERİLMEYECEK

Çöpler daha sık ve düzenli olarak toplanacak, çöp toplama araç ve personel kapasitesi yeterli düzeyde tutulacak. Çöp depolama ve bertaraf tesislerinde gerekli tedbirler alınacak.

Vatandaşlar, bilbord, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medyayla hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilecek.

Yerel yönetimler personeli, acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmeyecek. Yurt dışından dönen personelin de Bilim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde takibi yapılarak toplu alanlardan uzak durması sağlanacak.

İhtiyaç duyulması halinde araç, gereç ve ekipman talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilecek.

Mücadele kapsamında valilikler tarafından iletilecek talimatlar hızlıca ve titizlikle yerine getirilecek.

Genelgede, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek tedbirlerin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi, il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olunması, gerektiğinde bu kurumlardan yardım talep edilmesi gerekmektedir. Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Fransa'da koronavirüs tedbirleri! Okullar kapatılacakFransa'da koronavirüs tedbirleri! Okullar kapatılacak
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelge

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan anlar! Koronavirüs açıklaması yaparken...

Dünyayı sarsan anlar! Koronavirüs açıklaması yaparken...

Valilik acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Valilik acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Aldatılan eşten olay paylaşım! Görüntüdeki Ece Erken mi?

Aldatılan eşten olay paylaşım! Görüntüdeki Ece Erken mi?

Türkiye'de koronavirüs önlemleri! İşte alınan kararlar

Türkiye'de koronavirüs önlemleri! İşte alınan kararlar

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen kişiye ilişkin açıklama

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen kişiye ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Diğer Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs nedeniyle tüm sanatsal faaliyetleri erteledi

Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Otobüs biletlerine 'koronavirüs zammı' iddiası

Otobüs biletlerine 'koronavirüs zammı' iddiası

Adalet Bakanı Gül'den 'cezaevlerinde koronavirüs önlemi' açıklaması

Cezaevlerinde koronavirüs önlemi! Bakan açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıkladı! Fransa'da kreş, okul ve üniversiteler kapatılacak

Fransa'da koronavirüs tedbirleri! Okullar kapatılacak

Otogarlarda 'koronavirüs tatili' yoğunluğu! Haberi duyan üniversiteliler akın etti

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

12 Mart 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 13 milyon TL devretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.