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81 ilde 136 bin 904 litre sahte içki ele geçirildi! Tam 74 milyon TL vergi kaçağının önüne geçildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.12.2024 09:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çengel-14' ve 'Çengel-15' operasyonlarında, 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar sayesinde 21 yasa dışı alkol imalathanesi ortaya çıkarıldı ve yaklaşık 74 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

81 ilde 136 bin 904 litre sahte içki ele geçirildi! Tam 74 milyon TL vergi kaçağının önüne geçildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ildeki 'Çengel-14' ve 'Çengel-15' operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte ve etil alkol ele geçirildiğini, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

136 BİN LİTRE

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki üretimine yönelik Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde 'Çengel-14' ve 'Çengel-15 operasyonları yapıldığını belirterek, 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 21 yasa dışı sahte alkol imalathanesinin deşifre edildiğini aktardı.

74 MİLYON TL

Yaklaşık 74 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini aktaran Yerlikaya, jandarma ve polis ekiplerini tebrik ederek, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu sahte alkol
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