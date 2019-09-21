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81 ilde, 2 bin 806 aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen 'aranan şahıslar operasyonu'nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 kişi yakalandı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen 'aranan şahıslar operasyonu'nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 kişi yakalandı.

7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 'adam öldürme' suçundan 33, 'hırsızlık'tan 244, 'yaralama'dan 360, 'cinsel suçlar'dan 58, 'yağma'dan 48, 'dolandırıcılık'tan 88, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'dan 101, 'kaçakçılık'dan 45, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 20, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 653, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 331, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 119, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 30, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi olmak üzere bin 139'u hükümlü, bin 667'si yakalama emri ile aranan, toplam 2 bin 806 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin de bulundu.

Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 447 adet mermi, 2 kesici-delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 kök kenevir ve 498 gram esrar ele geçirildi.

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