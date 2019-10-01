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81 ilde 200 bin kolluk personeliyle “Yaya Güvenliği” nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılını “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan etmişti.

81 ilde 200 bin kolluk personeliyle “Yaya Güvenliği” nöbeti

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılını “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan etmişti. Bu kapsamda Bakanlık, trafikte yayalara dikkat çekmek için yarın ülke genelinde farklı bir etkinlik düzenleyecek. 81 ilde eş zamanlı olarak “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası başlatacak olan Bakanlık, 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli, bir gün süreyle 2’şer saat yaya nöbeti tutarak, trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hazır bulunacağı nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il/ ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri, okul geçidi görevlileri yer alacak. Trafikte sürücülerin yayalara öncelik vermelerini sağlamak için geçen yıl 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundaydı. Bu düzenlemeden hareketle; İçişleri Bakanlığı da 2019 yılını “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan ederek ülke genelinde eş zamanlı olarak, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, valiler, kaymakamlar, il/ilçe jandarma komutanları ve il/ilçe emniyet müdürlerinin katılımı ile etkinlikler düzenlenmişti.

“Trafik kazalarına bağlı yaya ölümleri yüzde 34.5 azaldı”
Yapılan hukuki düzenlemelerle, 2019’un yılının trafikte yaya öncelikli yıl ilan edilerek başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyası sonuç vermeye başladı. Trafik kazalarına bağılı yaya ölümleri geçen yıla göre yüzde 34.5 azaldı.

Devlet tüm unsurlarıyla nöbette
Bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere “Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek” amacıyla başta okullarda olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla etkinlik düzenlenecek. Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında başlayacak olan etkinliğe tüm il/ ilçelerde vali ve kaymakamlar ile sorumlu amirlerin her birinin farklı yaya geçitlerinde bizzat “Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinliğine katılacak.

Ülke genelinde 200 bin kolluk personeli görev alacak
Ülke genelinde en az 200 bin kolluk personeli görev başında olacak. “Okul Geçidi Görevlileri”ne etkinliklerde ön planda yer verilerek bu görevlilere yönelik bilinirlik, farkındalık ve toplumsal destek artırılacak. Trafik zabıtası olmayan kolluk personeline yaya trafiğinin yöneltilmesi için gerekli eğitimlerin verilerek görev tanımları belirlenecek. Etkinlik yapılan alanlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara ilişkin gerekli güvenlik tedbirleri planlanacak. Görevlendirilen tüm kolluk personelince, yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlayıcı ve eğitici faaliyetler gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtılacak ve yaya güvenliğine yönelik hazırlanan videonun yaşam tünellerinde ve uygun yerlerde gösterimi yapılacak.
Dezavantajlı grupların (çocuk, yaşlı ve engelli) trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara da dikkat çekmek amacıyla bu gruplarca kampanya sloganının kullanıldığı döviz ve pankartlar taşınacak. Ulusal/yerel görsel/yazılı basın ve yayın kuruluşlarının temsilcileri etkinliğe davet edilerek etkinlik ve faaliyetlerin geniş kitlelere duyurulması sağlanacak. Tüm okullarda “yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik” konulu programlar yapılacak. Uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş/çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı faaliyetler icra edilecek.

81 ilde 200 bin kolluk personeliyle “Yaya Güvenliği” nöbeti

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