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81 ilde, 647 okul servisi trafikten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamamlı yapılan denetim ve kontrollerde, eksiksikliği tespit edilen 647 okul servisinin trafikten men edildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1262 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün 'Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Trafik Denetimi Uygulaması' yapıldı. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama, saat 11.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamamlı yapılan denetim ve kontrollerde, eksiksikliği tespit edilen 647 okul servisinin trafikten men edildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1262 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün 'Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Trafik Denetimi Uygulaması' yapıldı. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama, saat 11.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.
48 BİN 576 PERSONEL KATILDI
48 bin 576 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde 34 bin 259 okul servis aracı kontrol edilirken, 2 bin 128 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksiklik tespit edilen 647 okul servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca, denetimlerde 28 bin 230 okul çevresi ile 32 bin 912 umuma açık yer kontrol edildi, 138 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 370 bin 99 şahıs sorgulandı, bin 262 aranan kişi yakalandı. 6 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 51 mermi/fişek, 1 kesici/delici alet ile 8 kurusıkı tabancaya el konuldu. Uygulamada ayrıca 5,85 gram esrar, 2,9 gram sentetik uyuşturucu, 100 uyuşturucu hap ile 2 bin 138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Okul çevrelerindeki uygulamadan görüntüler

Haber: ANKARA/DHA

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