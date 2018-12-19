81 ilde aranan 727 kişi yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde 49 bin 757 personel ile yapılan eş zamanlı asayiş ve servis araçları uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 727 kişinin yakalandığını açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler, dün ülke genelinde 'Genel Asayiş ve Servis Araçları Uygulaması' yaptı. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ile suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla düzenlenen uygulamaya 49 bin 757 personel katıldı.

Uygulamada, 34 bin 281 okul servis aracı denetlenirken, 361 araca 'Okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 104 araca 'Emniyet kemeri takmamak', 188 araca 'Fazla yolcu taşımak' başta olmak üzere toplamda 4 bin 644 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Ayrıca bu araç sürücülerine 844 bin 308 TL idari para cezası uygulandı, eksikliği tespit edilen 599 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Ayrıca 16 bin 485 okul çevresi ile bu okul çevrelerinde bulunan 367 bin 14 kişinin kontrol edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19 hırsızlık , 1 cinsel suç, 44 yaralama, 6 dolandırıcılık, 7 tehdit, 3 mala zarar verme, 203 yoklama kaçağı-bakaya, 13 kayıp şahıs ve 412 diğer suçlardan olmak üzere toplam 727 aranan şüpheli yakalanmıştır. 25 bin 950 umuma açık yer kontrol edilmiş, kontrol edilen umuma açık yerlerden 141’i hakkında idari işlem yapılmıştır. 1 adet uzun namlulu silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 177adet mermi-fişek, 5 adet kesici-delici alet ile 6 adet kurusıkı tabanca elde edilmiştir."

Açkılamada, 1 gram eroin, 219 gram esrar, 6 gram bonzai, bin 551 paket kaçak sigara ile 9 bin 162 litre kaçak içki ele geçirildiği de kaydedildi.

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