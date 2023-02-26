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  4. 81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması! 32 bin 783 personel katıldı

81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması! 32 bin 783 personel katıldı

26.02.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ekiplerinden oluşan 32 bin 783 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldığını duyurdu.

81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması! 32 bin 783 personel katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM)yapılan açıklamaya göre; suç ve suçlularla mücadele, güvenliğin sağlanması, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla ülke genelinde asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 bin 802, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 16 bin 255 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 726 olmak üzere toplam 32 bin 783 personelin katılımı ile 10 bin 61 farklı noktada başlatılan uygulamada 369 dedektör köpek de yer alıyor.

Uygulama İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz tarafından İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yönetiliyor. (DHA)

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asayiş egm

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