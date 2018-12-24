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81 ilde AVM'lerde yılbaşı denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'deki tüm alışveriş merkezleri (AVM), yaklaşan yılbaşı nedeniyle 1 hafta boyunca polis başmüfettişleri tarafından denetlenecek.

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE'deki tüm alışveriş merkezleri (AVM), yaklaşan yılbaşı nedeniyle 1 hafta boyunca polis başmüfettişleri tarafından denetlenecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaklaşan yılbaşı nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere ülke genelinde bulunan alışveriş merkezlerinde polis başmüfettişleri tarafından denetim yapılacağı bildirildi.
24-31 Aralık tarihleri arasını kapsayacak denetimlerde, AVM'lerde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığı, araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve x-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediği kontrol edilecek.

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