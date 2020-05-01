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81 ilde dev uygulama! 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 52 bin 350 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye de idari ve adli işlem uygulandı.

81 ilde dev uygulama! 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulama, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sosyal mesafe kuralının bozulabileceği düşünülen yerlerde yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği denetlendi.

Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığına bakıldı.

Denetimlerde ayrıca toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı da kontrol edildi.

3 BİN 837 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ İŞLEM

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasına 52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeği katıldı. Önceden tespit edilmiş 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 kişi sorgulandı. 316 aranan şahıs tespit edilirken, 21 şahıs gözaltına alındı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye de idari ve adli işlem uygulandı.

KURALLARA UYMAYAN 3 BİN 851 SÜRÜCÜYE CEZA

Uygulamada 213 bin 325 araç da kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 146 toplu taşıma, 53 ticari taksi ve 3 bin 652 diğer araçlara olmak üzere toplam 3 bin 851 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı. 10 bin 408 park bahçe, 2 bin 946 mesire ve yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine veya sahibine idari ve adli işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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