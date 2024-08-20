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  4. 81 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce silah ele geçirildi! "Bir bir yakalayacağız"

81 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce silah ele geçirildi! "Bir bir yakalayacağız"

20.08.2024 08:26
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Yurt genelinde 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 269 silah ele geçirildi, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 81 ilde operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

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Yapılan aramalarda 2 bin 269 silah ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

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Operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silah
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